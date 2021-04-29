У Томского промышленно-гуманитарного колледжа новый директор

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Новым директором Томского промышленно-гуманитарного колледжа назначена Елена Змеева, ранее возглавлявшая комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Губернатор поставил перед новым директором уделить особое внимание развитие Стрежевского филиала, обеспечить квалифицированными рабочими предприятия Александровского района и Стрежевого.

Елена Змеева окончила факультет прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета, кандидат физико-математических наук. Преподавала в вузе, долгое время работала в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (ТОИПКРО), возглавляла комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области.

Томский промышленно-гуманитарный колледж ведет подготовку специалистов по направлениям: сварочные технологии, технология аналитического контроля химических соединений, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и другим. В колледже обучается 433 студента, еще 137 – в стрежевском филиале.

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