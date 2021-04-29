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При ликвидации пожара в расселенном доме в Томске пожарные обнаружили тело человека

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь жесть Томска При ликвидации пожара в расселенном доме в Томске пожарные обнаружили тело человека

Накануне вечером, 28 апреля, в Томске загорелся расселенный деревянный дом по ул. Гоголя, 36/4, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в двухэтажном бревенчатом доме поступило в 20.19, а ликвидировать его удалось в 21.04. На первом этаже в одной из комнат пожарные обнаружили тело человек - его личность устанавливается.

В результате пожара сгорел тамбур, на 1 этаже частично обгорели стены внутри дома, внешняя стена обрешетка крыши, которая частично обрушилась. Площадь пожара составила 78 кв.метров. На месте работали 8 единиц техники и 31 человек.

Причина пожара устанавливается.

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