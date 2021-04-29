18+
18+

«Ростелеком» дарит звонки и телеграммы сибирским ветеранам

Ростелеком, Томские новости, ветераны телеграммы день победы праздники «Ростелеком» дарит звонки и телеграммы сибирским ветеранам

С 25 апреля по 10 мая 2021 года «Ростелеком» предоставляет сибирским ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 100 минут для звонков с домашнего телефона или из переговорного пункта на стационарные и мобильные номера. Поздравить с праздниками друзей и родных в России, странах СНГ и ближнего зарубежья будет возможно без дополнительной платы.

Кроме того, ветераны могут отправить неограниченное количество телеграмм внутри России и в страны ближнего зарубежья. Телеграмму можно заказать с домашнего телефона или из переговорного пункта, предоставив удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

«Ростелеком» в связи с 76-й годовщиной со Дня Победы также предоставит праздничную льготу на услугу местного телефонного соединения за май 2021 года сибирякам, приравненным к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Скидка для пользователей домашними телефонами составит 116 рублей и будет рассчитана вне зависимости от тарифного плана, а также при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений.

«“Ростелеком” каждый год запускает акции в поддержку ветеранов, чтобы они могли поздравить своих родных и близких в разных регионах страны и за ее пределами. Несмотря на то, что отправить открытку или написать сообщение сейчас можно и в соцсетях, живое общение все равно ничем не заменить. Звонки и разговоры по-прежнему актуальны для людей старшего поколения, которым важно лично сказать друг другу добрые слова», — сказал Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Подробности акции можно узнать по бесплатному телефону 8 800 100 0 800 и на сайте www.rt.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Ледоход на Томи в Томске ожидается в середине апреля

5 апреля 2021
Томские новости

В Томске ограничат движение на участке ул. Сибирской

13 апреля 2021
Томские новости

«Ростелеком» подключил к интернету 40 социально значимых объектов в Томской области

19 апреля 2021
Томские новости

Ректор ТУСУРа: «Рад, что традиции нашего вуза стали частью книги о Томске!»

19 апреля 2021
Томские новости

Власти Томска привлекут к ответственности Россети за варварскую обрезку деревьев на ул.Беринга

26 апреля 2021
Томские новости

Томичам приглашают принять участие в «космическом» конкурсе художественного музея

8 апреля 2021
Томские новости

Wink представляет премьеры апреля

31 марта 2021
Томские новости

Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО

14 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle