У Томска появится фирменный торт

Департамент потребительского рынка Томской области объявил конкурс на создание гастрономического бренда региона — торта «Томск», сообщат пресс-служба обладминистрации.

К участию в конкурсе приглашаются технологи пищевых производств, кондитеры и другие работники кондитерского производства. Участники должны иметь личную медицинскую книжку, специальную одежду (поварской китель, фартук, колпак и т.д.).

Оформление торта должно быть стилизованным, узнаваемым среди населения, характеризовать Томскую область. Если в рецепт торта будет включена сибирская ягода жимолость и кедровый орех, конкурсант получит бонусные баллы. Также местом происхождения большей части ингредиентов должна являться Российская Федерация.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 мая отправить заявку в произвольной форме на почту makarovayv@tomsk.gov.ru с указанием ФИО, места работы (при наличии), должности, контактного телефона, аккаунта в соц. сети (vk, Instagram).

Итоги фестиваля будут подведены в июле 2021 года на Первом областном фестивале «Зернофест». Победитель будет определяться путем дегустации и открытого оффлайн-голосования. Он получит приз и поддержку при регистрации гастрономического регионального бренда. Работа победителям будет рекомендована для адаптации к выпуску в промышленных масштабах, а также для изготовления в объектах общественного питания.

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