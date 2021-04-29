Томичи смогут увидеть отреставрированную версию «Легенды о пианисте»

В томском кинотеатре «Киномакс» 13 мая стартует показ культового фильма Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте» в отреставрированной версии.

Прокат ленты приурочен к юбилеям режиссера Джузеппе Торнаторе и исполнителя главной роли Тима Рота. Премьерные показы пройдут также в разных городах России.

Фильм 1998 года «Легенда о пианисте» — это история гениального музыканта, который родился и всю жизнь провел на корабле. Сюжет основан на романе Алессандро Барикко «1900. Легенда о пианисте» (Novecento, 1994). Знаменитый итальянский писатель также выступил соавтором сценария.

Исполнитель главной роли — Тим Рот («Твин Пикс», «Однажды в... Голливуде», «Омерзительная восьмерка», «Четыре комнаты» и др.), номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус», обладатель премии BAFTA.

Музыку к «Легенде о пианисте» написал знаменитый композитор Эннио Морриконе, который впоследствии получил за неё «Золотой Глобус».

Режиссер — Джузеппе Торнаторе («Малена», «Лучшее предложение», «Баария», «Незнакомка» и др.). Торнаторе — обладатель «Оскара» и «Золотого Глобуса» за фильм «Новый кинотеатр „Парадизо“», уже ставший классикой мирового кинематографа.

Часть съемок «Легенды о пианисте» проходила в Одессе, в военной гавани на судне «Лесозаводск», который снабдили внушительной трубой и задекорировали под корабль начала XX века, а также на Потемкинской лестнице, сидя на которой, один из героев играет на трубе.

Расписание сеансов и цены смотрите на сайте «Киномакса» (ул. Розы Люксембург, 73).

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