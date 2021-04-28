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«Диалог на равных»: лидер движения стройотрядов провел встречу в Томске

Власть, Томские новости, студенческие отряды Томск встреча МИхаил Киселев «Диалог на равных»: лидер движения стройотрядов провел встречу в Томске

Во вторник, 27 апреля, в библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся «Диалог на равных» — встреча командира центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаила Киселева и бойцов томских студотрядов.

В мероприятии приняли участие представители всех студенческих отрядов Томской области. Встреча проходила в формате дискуссии, в ходе которой Михаил Киселев отвечал на вопросы ребят.

Так, многих интересовала информация об обязательной вакцинации от коронавируса для трудоустройства студотрядовцев на рабочих объектах, правовые вопросы при работе с иностранными студентами, возможность работы за границей и дополнительного обучения бойцов, а также повышение их квалификации. Михаил Киселев рассказал, почему работодатели с меньшей охотой принимают девушек из стройотрядов, какие вызовы и задачи стоят сегодня перед РСО и что мешает преодолеть имеющиеся у движения проблемы.

«Иногда ощущается нехватка рабочих инструментов и своих людей, которые занимаются законотворчеством. Если мы с вами вспомним 2009–2011 годы, когда у студенческих отрядов появился правовой статус, - в Госдуме этот вопросы мы решали через определенных депутатов, своих, молодежных. Потом в 2010 году мы получили налоговые льготы, это тоже вопрос лоббизма. Сегодня в Госдуме не хватает людей, представляющих интересы молодежи, стройотрядовцев», — отметил Михаил Киселев.

Командир центрального штаба РСО также заявил о намерении участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Он также добавил, что имеет необходимый опыт продвижения законодательных инициатив.

«Это вопрос, который витает не один день в воздухе. Мне его задавали ребята в Сочи, Севастополе. Я точно сказал, что буду думать и определюсь только на родной земле, — отметил Михаил Киселев. — Лоббист с точки зрения депутата Госдумы сегодня может не быть партийным, чтобы пройти через праймериз. Мне кажется, этим лоббизмом нужно пользоваться. Если Томск меня поддержит, я готов".

В свою очередь собравшиеся пообещали поддержать руководителя штаба студенческих отрядов и вместе добиваться активной поддержки молодежи со стороны государства.

Фото: Серафима Кузина

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