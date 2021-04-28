В Научной библиотеке ТГУ открылась выставка «Профессора-астероидяне»

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2021 // Фото: lib.tsu.ru

Вчера, 27 апреля, в профессорском читальном зале Научной библиотеки Томского госуниверситета открылась книжно-иллюстративная выставка «Профессора-астероидяне: имена ученых ТГУ на карте звездного неба», посвященная деятелям науки, именами которых — в знак признания вклада в мировую науку — названы астероиды.

Как уточняют на сайте Научки, выставка включает несколько разделов-«станций». Первый из них — «Астрономы ТГУ на звездном небе» — о тех, кто тесно связан с развитием астрономической науки в Томском университете: от основоположника томской школы астрономии Николая Горячева до современных профессоров кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета ТГУ. В разделе представлены также и другие материалы: «космическая книжная полка» с рекомендуемой профессором Татьяной Бордовицыной литературой и серия картин «Цветы, листья и космос» профессора Галины Рябовой.

Второй раздел-станция — «Исследователи Тунгусского метеорита» — представляет ключевых участников Комплексной самодеятельной экспедиции (КСЭ), чьи имена также были присвоены ряду астероидов. Среди них профессор Геннадий Плеханов, специалист в области геоботаники и экологии природных ресурсов Юрий Львов, доцент Вильгельм Фаст и астроном-математик, сотрудник Научно-исследовательского института прикладной математики и механики ТГУ Геннадий Андреев.

Заключительный раздел посвящен профессору Захару Клементьеву и академику Геннадию Месяцу.

Выставка будет работать до 10 июня в часы работы профессорского читального зала (ежедневно с 9:00 до 21:00, суббота, воскресенье — с 9:00 до 15:00, последний четверг месяца — санитарный день).

Экспозиция также представлена и в виртуальном варианте. В нем даны ссылки на некоторые работы ученых в Электронной библиотеке ТГУ.

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