Томская область направила 755 млн рублей на ремонт участка Северной широтной дороги

28 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») объявило аукцион на ремонт 31 км трассы Томск — Каргала — Колпашево, которая является частью Северной широтной дороги, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 755,3 млн рублей.

Как следует из конкурсной документации, работы пройдут в Молчановском районе Томской области и будут разделены на два этапа. Первый предусматривает ремонт участка автодороги со 183 км по 199 км и должен быть завершен до 20 января 2022 года, второй — ремонт участка со 199 км по 214 км, который должен быть завершен к 1 сентября 2022 года.

Прием заявок для участия в торгах продлится до 26 апреля. Аукцион будет проведен 14 мая.

Ранее «Томскавтдор» провел аукцион на ремонт другого участка трассы Томск — Каргала — Колпашево — с 226 км по 249 км. По итогам конкурс, работы за 503,4 млн рублей должно выполнить ГУП ТО «Областное ДРСУ» до 1 сентября 2021 года.

Как сообщалось, в 2020 году в Томской области было отремонтировано два участка данной автодороги — с 121,5 км по 135 км и с 214 км по 226 км. Работы, прошедшие в трех районах региона, выполнило «Областное ДРСУ» за 638,9 млн рублей.

Северная широтная дорога является частью маршрута Нижневартовск — Томск, пересекает три района Томской области, являясь их жизненно важной транспортной артерией.

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