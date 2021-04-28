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Томская область направила 755 млн рублей на ремонт участка Северной широтной дороги

Дороги, Томские новости, дорога трасса ремонт чинят дороги Томская область направила 755 млн рублей на ремонт участка Северной широтной дороги

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») объявило аукцион на ремонт 31 км трассы Томск — Каргала — Колпашево, которая является частью Северной широтной дороги, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 755,3 млн рублей.

Как следует из конкурсной документации, работы пройдут в Молчановском районе Томской области и будут разделены на два этапа. Первый предусматривает ремонт участка автодороги со 183 км по 199 км и должен быть завершен до 20 января 2022 года, второй — ремонт участка со 199 км по 214 км, который должен быть завершен к 1 сентября 2022 года.

Прием заявок для участия в торгах продлится до 26 апреля. Аукцион будет проведен 14 мая.

Ранее «Томскавтдор» провел аукцион на ремонт другого участка трассы Томск — Каргала — Колпашево — с 226 км по 249 км. По итогам конкурс, работы за 503,4 млн рублей должно выполнить ГУП ТО «Областное ДРСУ» до 1 сентября 2021 года.

Как сообщалось, в 2020 году в Томской области было отремонтировано два участка данной автодороги — с 121,5 км по 135 км и с 214 км по 226 км. Работы, прошедшие в трех районах региона, выполнило «Областное ДРСУ» за 638,9 млн рублей.

Северная широтная дорога является частью маршрута Нижневартовск — Томск, пересекает три района Томской области, являясь их жизненно важной транспортной артерией.

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