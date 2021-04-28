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Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в Томске

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Накануне, 27 апреля, в Томске в 10-этажном доме по ул. Кулагина, 33 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 16.49. К приезду первого подразделения на 1 этаже горел мусор под лестничным маршем. Пожарные эвакуировали из дома 15 человек.

Возгорание было ликвидировали в 17.13. В результате пожара сгорел мусор на площади 6 кв. метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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