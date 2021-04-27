В майские праздники социальные службы Томской области будут работать по специальному графику

27 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В ближайшие праздники, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, в центрах социальной поддержки населения Томской области будут выходные. С 4 по 7 мая прием будет проводиться в обычном порядке - по предварительной записи, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Социальные работники, осуществляющие помощь пожилым людям на дому, с 1 по 10 мая придут к своим подопечным в те же дни, как и в обычный рабочий период (телефон для справок: (3822) 41-08-22). Без выходных помощь будет оказываться людям без определенного места жительства в Центре социальной адаптации (телефоны (3822) 66-20-01, 67-83-93).

В департаменте социальной защиты населения Томской области с 4 по 7 мая «горячая линия» (3822) 60-27-99 будет работать в обычном режиме, а в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — в режиме автоответчика. Обращения будут записываться, а после праздников специалисты ответят на те из них, в которых будут оставлены контакты.

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