В Томске состоится премьера фильма о советских немцах — героях Великой Отечественной войны

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2021 // Фото: leader-id.ru

В пятницу, 30 апреля, в «Точке кипения — Томск» пройдет премьера фильма «Советские немцы — герои Великой Отечественной войны», созданного при поддержке Национально-культурной автономии немцев Томской области и Томского областного Российско-немецкого дома.

«В нашем списке героев СССР и России из советских немцев, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, — 15 человек. Но гораздо больше было тех, кто не получил такого высокого звания, но воевал самоотверженно. Наш фильм посвящается памяти каждого из них», — рассказывают авторы.

Как уточняют организаторы, часть съемок проходила в Томске. Авторы фильма встретились и записали интервью с доктором медицинских наук, полковником медицинской службы, профессором Томского медицинского университета Георгием Черногорюком. В интервью он рассказал о драматической судьбе своего отца, Эдуарда Шнекенбургера, который изменил фамилию на Черногорюк и в 1943 году, воюя на фронте, получил звание Героя Советского Союза.

Над фильмом работали Владимир Буряк (автор идеи, сценарист, режиссер) и Александр Гильз (оператор-постановщик, режиссер) из Омска. В качестве экспертов в фильме выступают председатель национально-культурной автономии немцев Марксовского района, вице-президент Федеральной НКА российских немцев Елена Гейдт, старший научный сотрудник Марковского краеведческого музея Александр Кирсанов, заместитель начальника отдела использования документов архивного фонда и научно-исследовательской работы Государственного архива Волгоградской области Ирина Котова, ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» Владимир Голубкин и другие специалисты. Съемки проходили в Волгограде на Мамаевом кургане и военно-мемориальном кладбище Россошки, а также других городах России.

Премьерный показ состоится 30 апреля в «Точке кипения — Томск» (пр.Ленина, 26). Начало в 17.00. Вход свободный, по регистрации.

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