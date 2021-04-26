Томская делегация приняла участие в Московском международном кинофестивале

26 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: CAST production

Томичи приняли участие во всероссийском молодежном кинофоруме 43-го Московского Международного кинофестиваля. На площадке прошли дискуссии по поддержке дебютного и авторского кино, презентация региональный кинокластеров, креативных индустрий, а также прошел питчинг дебютных кинопроектов. Об этом Томскому Обзору рассказал продюсер студии CAST production Евгений Жуков, который вместе с коллегой Артёмом Сагеевым представил томский региональный кинематограф перед федеральными экспертами.

Томичи рассказали о формирующейся концепции томского регионального кинематографа, реализованных томских киносообществом проектах и планах.



«Мероприятие прецедентное, потому что томский региональный кинематограф впервые пригласили выступить на бизнес-площадке ММКФ. Для нас это очень важно, потому что здесь есть возможность обменяться опытом с регионами, получить советы и необходимые связи для будущих проектов», — отметил Евгений Жуков.

По его словам, сейчас в томской студии планируют сделать упор на образование и привлекать в Сибирь и Томск больше представителей киноиндустрии, снимать проекты федерального значения.

Также, во время презентации томского кинокластера томичи анонсировали важный инфраструктурный проект от проектного офиса «Креативные индустрии и туризм». По словам продюсеров, летом 2021 года планируется открытие креативного пространства на базе Особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Предполагается, что здесь будет создана студия, ориентированная на формирование новых творческих специализаций и индустрий, новых видов услуг и сервисов, в том числе в кинематографе. За счет областного бюджета для регионального киносообщества будет приобретено оборудование для производства контента.

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