Томичи смогут выбрать объекты для благоустройства в 2022 году

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 26 апреля, стартовало онлайн-голосование, в ходе которого жители Томского области смогут выбрать объекты, которые будут благоустроены в следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, на протяжении пяти недель, до 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование выставлено порядка 6 тыс. объектов по всей стране.

В Томской области голосование пройдет в семи муниципальных образованиях, где проживает свыше 20 тыс. человек: это Томск, Северск, Стрежевой, а также Томский, Асиновский, Колпашевский и Кожевниковский районы.

Жители Томска, Северска и Стрежевого ранее уже выбрали сами территории для благоустройства в 2022 году, поэтому в ходе общероссийского голосования они выберут дизайн-проекты. Жители Томского, Асиновского, Кожевниковского и Колпашевского районов проголосуют за сами территории для благоустройства.

«Впервые голосование проходит одновременно по всей стране и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, — сказал на пресс-конференции, посвященной старту голосования, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Авторизоваться на платформе можно двумя способами: по номеру телефона и через аккаунт на портале Госуслуг».

Проект «Формирование комфортной городской среды» действует в Томской области с 2017 года. В 2021 году по нему будет благоустроено 50 общественных территорий, столько же — в 2022-м.

«Я призываю жителей всех семи муниципальных образований принять участие в голосовании и выбрать территории для благоустройства на 2022 год: наши жители могут напрямую влиять на решение вопросов городской среды и вместе делать города и села комфортнее», — подчеркнул вице-губернатор.

Как отметил ректор ТГАСУ, депутат Законодательной Думы Томской области от партии «Единая Россия» Виктор Власов, специалисты университета спроектировали 15 общественных пространств, благоустроенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Это сквер на улице Кутузова и сквер на улице Суворова в Томске, скейт-парк в Стрежевом и другие объекты, — сказал Виктор Власов. — Именно в ТГАСУ родился проект „Живая лаборатория Томска“, выпускники нашего вуза пополнили Центр развития городской среды Томской области, который сегодня готовит множество проектов благоустройства для всего региона».

К 16.00 26 апреля в Томской области участие в голосовании приняли более 1,8 тыс. человек.

Задать вопросы о голосовании можно по единому бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13. Он доступен для каждого гражданина из любого уголка России. Горячая линия будет действовать круглосуточно вплоть до окончания голосования 30 мая.

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