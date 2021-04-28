Томские предприниматели считают важным создание культурных пространств — исследование

28 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Timbergoods

Томские креативные предприниматели развивают городскую среду, культуру и стиль жизни. К таком выводу пришли эксперты в рамках исследования, проводимого фондом «Креативные практики» при поддержке образовательной платформы «Мастера» и программы социальных инвестиций «Родные города».

В течение года эксперты изучали потенциал развития креативного предпринимательства в Сибири: Томска, Кемерова, Красноярска, Омска, Тюмени и Ханты-Мансийска. Они оценили статистические показатели, отражающие базовые характеристики города, в числе которых уровень развития инноваций и креативной экономики. Также изучались экспертные заключения, глубинные интервью 30 креативных предпринимателей, а также количественный опрос аудитории. С полным текстом исследования можно ознакомиться здесь.

Эксперты отмечают, что креативная индустрия развивает городскую среду, культуру и предпринимательство, повышает качество человеческого капитала, обладает синергетическим эффектом в отношении других типов отраслей. Анализ показал, что в Томске создана базовая инфраструктура, необходимая для активного развития креативной экономики. В городе работает множество IT-компаний, несколько десятков современных кафе и ресторанов, брендов одежды, интерьерного дизайна и ювелирных украшений. Университеты способствуют появлению выставок, фестивалей и иных мероприятий, а медиасреда активно развивается благодаря местной журналистике.

Помимо этого, исследователи подчеркнули, что креативные предприниматели Томска, выделяют важность создания культурных пространств, считают, что их проекты больше всего влияют на продвижение культуры и стиля жизни, а также больше других ориентированы на улучшение мира.

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