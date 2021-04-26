На трассе под Томском автомобиль съехал с дороги, врезался в забор и опрокинулся, двое пострадали

26 апреля 2021 / Томский Обзор

Вчера вечером, 25 апреля, на 8 километре трассы Томск - Мирный - Межениновка произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.35. По предварительным данным, 49-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением, допустил съезд на обочину, после чего автомобиль врезался в забор и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 34-летняя женщина-пассажир автомобиля получили повреждения. Мужчина, Сидевший за рулем ВАЗа в момент ДТП, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

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