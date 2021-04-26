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Качество питьевой воды в Томске проверяют после масштабного отключения

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Специалисты «Томскводоканала» проводят контроль качества питьевой воды после масштабной ремонтной кампании, завершившейся в минувшие выходные.

Как сообщает пресс-служба предприятия, сразу после возобновления подачи воды в воскресенье, 25 апреля, был произведен отбор проб в семи контрольных точках в соответствии с Производственной программой контроля. Данные точки расположены по всему городу.

В сообщении отмечается, что взятые пробы воды соответствуют утвержденным нормативам. Воду можно употреблять в хозяйственно-бытовых нуждах.

Напоминаем, что с 23 по 25 апреля в Томске проводились ремонтные работы на водоводе первого подъема, магистральном водоводе №9 и общегородских сетях. Они были завершены в максимально короткие сроки — 24 апреля. В это же время начался сложный и продолжительный процесс наполнения системы городского водоснабжения.

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