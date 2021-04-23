Томич создал интерактивную карту подвоза воды

23 апреля 2021 / Томский Обзор

Томич создал интерактивную карту, на которой отметил все точки и время подвоза воды во время глобального отключения.

На формирование карты на базе сервиса GoogleMaps у ее создателя ушло около получаса. При этом, в редких случаях могут встречаться незначительные ошибки.

«Ошибка может быть только одного вида: геокоордината адреса под точкой неправильно распозналась „гуглом“. Это означает, что точка упала в неправильное место на карте, но при нажатии на нее указанный адрес верен», — отмечает разработчик.

По его словам, идея создания карты появилась после того, как он увидел таблицу со списком адресов и графиком подвоза воды, представленную «Томскводоканалом», в которой не очень удобно разбираться.

Напомним, масштабное отключение воды в Томске продлится до 16.00 воскресенья, 25 апреля. В это время специалисты «Томскводоканала» отключат водовод первого подъема и магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска. Предполагается, что проведение аварийно-плановых работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачей воды во всем городе. По расчетам специалистов, в случае аварии на водоводе придется ограничить водоснабжение в городе минимум на неделю.

Во время отключения будет организован подвоз воды. С его графиком, а также адресами колонок и родников можно ознакомиться в нашем материале.

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