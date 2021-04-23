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Томич создал интерактивную карту подвоза воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды интерактивная карта Томич создал интерактивную карту подвоза воды

Томич создал интерактивную карту, на которой отметил все точки и время подвоза воды во время глобального отключения.

На формирование карты на базе сервиса GoogleMaps у ее создателя ушло около получаса. При этом, в редких случаях могут встречаться незначительные ошибки.

«Ошибка может быть только одного вида: геокоордината адреса под точкой неправильно распозналась „гуглом“. Это означает, что точка упала в неправильное место на карте, но при нажатии на нее указанный адрес верен», — отмечает разработчик.

По его словам, идея создания карты появилась после того, как он увидел таблицу со списком адресов и графиком подвоза воды, представленную «Томскводоканалом», в которой не очень удобно разбираться.

Напомним, масштабное отключение воды в Томске продлится до 16.00 воскресенья, 25 апреля. В это время специалисты «Томскводоканала» отключат водовод первого подъема и магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска. Предполагается, что проведение аварийно-плановых работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачей воды во всем городе. По расчетам специалистов, в случае аварии на водоводе придется ограничить водоснабжение в городе минимум на неделю.

Во время отключения будет организован подвоз воды. С его графиком, а также адресами колонок и родников можно ознакомиться в нашем материале.

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