В Томскую область поступит еще более 24 тыс. доз вакцины от COVID-19

23 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В ближайшие две недели Томская область получит еще 24 070 доз вакцины от СOVID-19, в том числе 7 290 доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научно-исследовательским институтом вирусных инфекций «Вектор».

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, «ЭпиВакКорона», как и «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) является двухкомпонентной вакциной, препарат вводится дважды с интервалом в 21 день.

По данным Центра им. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% после введения первого компонента и 95% после введения второго. Предполагается, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме в течение двух лет.

По данным научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», у получивших вакцину «ЭпиВакКорона» антитела вырабатываются в 94% случаев, вакцина защитит привившегося от СOVID-19 минимум на год.

В Томской области первым компонентом вакцины привились 66 191 человек, 39 483 завершили иммунизацию, поставив два компонента.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 928 случаев заболевания коронавирусом. 30 988 человек выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,13.

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