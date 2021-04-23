В Томске открыли стелы «Города трудовой доблести»

23 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томской области

Сегодня, 23 апреля, в Лагерном саду Томска губернатор области Сергей Жвачкин открыл стелы в честь звания «Города трудовой доблести». Соответствующий статус Томску присвоен Указом Президента РФ.

Две стелы находятся у входа в мемориал боевой и трудовой славы томичей. На одной процитирован указ главы государства, на другой отражен вклад томичей в Победу в Великой Отечественной войне.

«Эти стелы — дань уважения подвигу тех, кто ковал Победу в тылу. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла, которые еще с нами. Вечная память тем, кого уже с нами нет. Слава нашему Томску и нашим героям-томичам!», — сказал Сергей Жвачкин.

На открытии Сергей Жвачкин также отметил, что 2 июля 2020 года Владимир Путин присвоил почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» 20 городам страны.

«Вклад томичей в Победу советского народа в Великой Отечественной войне огромен, — подчеркнул на торжественном открытии губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — 130 тысяч томичей ушли на фронт проливать кровь за нашу Отчизну, половина не вернулась из боя. Не меньшим был вклад в Победу тружеников тыла. В Томск были эвакуированы более 30 заводов и научных коллективов. Томичи в кратчайшие сроки развернули производства и открыли военные госпитали. Старики, женщины и дети сутками напролет работали в цехах, в совхозах, в лабораториях, в военных госпиталях».

Фото: Администрация Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: