Житель Асина предпочитал платить алименты малыми суммами и накопил долг в 80 тыс. рублей

23 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Житель города Асино лишился автомобиля из-за привычки платить алименты малыми суммами, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Мужчина предпочитал платить алименты по 1-1,5 тыс. рублей, и в результате задолжал около 80 тыс. рублей. При этом алиментщик не имел официального места работы, поэтому судебный пристав направила его в Центр занятости населения. Но мужчина не воспользовался данной возможностью.

Тогда пристав арестовала принадлежащий должнику ВАЗ 2120 2001 г.в. Имущество прошло процедуру оценки и было направлено на реализацию, но покупателей не нашлось. Тогда, в соответствии с законом, машину предложили взыскателю в счет погашения задолженности. Женщина согласилась оставить имущество за собой, но тем временем долг вырос в два раза, и автомобиль не мог возместить полностью требуемую сумму алиментов.

Тем не менее пристав не теряла связи с неплательщиком и продолжала предпринимать в отношении него принудительные меры. В частности, гражданин привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Вскоре пристав выяснила, что должник трудоустроился, после чего обратила взыскание на его заработную плату. В результате из этого источника дохода на содержание ребенка ежемесячно начали поступать денежные средства.

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