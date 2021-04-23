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В этом году 4 тысячи человек нашли новое место работы через службу занятости

Кадровый центр «Работа в России», Работа, Работа в Томске, Томские новости, работа в России заработок найти работу поиск работы вакансии в Томской области В этом году 4 тысячи человек нашли новое место работы через службу занятости

С начала года численность безработных снизилась на 15,6 тысячи и составила 16 120 человек. Из числа тех, кто встал на биржу, 15 процентов имеют длительный перерыв в работе (более года), ищут работу впервые – 27 процентов.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Томской области, сегодня в базе вакансий около 11 тысяч предложений. С начала года новую работу уже нашли 4 тысячи человек.

Обратившимся в центры занятости предлагают пройти обучение, повысить квалификацию.

«В рамках организации профессионального обучения 332 человека повысили компетенцию. После курсов 83 человека вышли на новое место работы. В рамках проекта «Предпринимательство: от идеи до старта»​открыли своё собственное дело уже 18 человек», - прокомментировала итоги трех месяцев Светлана Грузных.​

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