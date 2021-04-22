В Томской области изменят порядок определения прожиточного минимума и детских выплат

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 22 апреля, на 57 заседании Законодательной Думы Томской области во втором чтении приняты изменения в законопроект «О прожиточном минимуме в Томской области». Также депутаты утвердили новый порядок поддержки граждан, имеющих несовершеннолетних детей.

На прошедшем, 56 собрании думы парламентарии в первом чтении приняли изменения в законопроект «О прожиточном минимуме в Томской области», а также признали утратившим силу закон «О потребительской корзине». Рассматриваемый законопроект был подготовлен с целью приведения регионального закона в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, которые закрепили новую методику расчета прожиточного минимума. Согласно проекту, минимум будет рассчитываться из медианного среднедушевого дохода. Предполагается, что с новым порядком определения прожиточный минимум будет зависеть от уровня дохода большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения.

«Мы сегодня только привели в соответствие наш региональный закон с законом федеральным. Была очень серьезная дискуссия, в том числе и о том, как считать прожиточный минимум на территории южных и северных районов, — рассказала спикер облдумы Оксана Козловская. — Мы договорились, что после того, как появится постановление правительства с методикой расчета, с рекомендациями, мы обязательно вернемся к этому вопросу. По всей вероятности это будет уже во втором квартале. Надеемся, что к этому моменту постановление от правительства появится».

Еще один очень важный вопрос, обсуждаемый на сегодняшней думы, касался выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума.

Рассматриваемый законопроект предполагает введение дифференцированного подхода к расчетам выплат, а также вводит норму ежегодного их перерасчета.

«Сейчас мы приняли закон, который реализует Указ Президента РФ для поддержки семей, имеющих детей. Он говорит о том, что если на членов семьи, имеющих детей приходится доход меньше прожиточного минимума, тогда с 3 до 7 лет мы будем выплачивать до 12 900 рублей для поддержки семей на каждого ребенка, — рассказал депутат Законодательной Думы Томской области Олег Правдин.

В свою очередь спикер парламента Оксана Козловская уточнила, что дифференцированные выплаты будут проводиться уже в этом году. Принятие закона повлечет за собой дополнительные расходы, покрываемые за счет средств областного бюджета. По данным на 31 марта, ежемесячную выплату получают 27,84 тыс. семей на 33,31 тыс. детей. По предварительным данным, право на перерасчет назначенной ежемесячной выплаты будут иметь 85% получателей. Из них 80% могут рассчитывать на получение 100% величины прожиточного минимума, 20% — на получение 75% от прожиточного минимума.

Предполагается, что дополнительные расходы на данную меру поддержки составят 2 291 324,88 тыс. рублей. Из них 1 901 799,65 рыс. рублей составят средства федерального бюджета, остальное софинансирует областной бюджет.

«В общем-то нам дополнительно надо будет найти порядка 390 млн рублей», — уточнила Оксана Козловская.

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