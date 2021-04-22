Галина Немцева призвала областную администрацию решить вопрос границ исторического поселения

22 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

На прошедшем сегодня, 22 апреля, заседании Законодательной Думы Томской области депутат Галина Немцева обратилась к администрации региона с требованием исполнить поручение президента, решив вопрос с определением границ исторического поселения Томска.

«В 2010 году Томск получил статус исторического поселения федерального значения. Статус это не просто вывеска или слова бумаге, по федеральному закону это подразумевает и оформление определённого пакета документов- границ исторического поселения, предмета охраны, списка ценных градоформируюших объектов и ряда других», — отметила Галина Немцева.

Она напомнила, что в 2016 году администрация Томска начала эту работу, объявив конкурс и определив подрядчика, однако это не принесло результатов. А в 2019 году президент дал поручение губернатору до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия на территории Томска, как исторического поселения, однако нормативные документы до сих пор так и не утверждены.

«Какие-то бесконечные конфликты сопровождают эту работу. При этом власть пеняет на препятствия, которые чинят общественники своими жалобами, а общественники кивают на бездействие власти. Неоднократно собирались рабочие группы, проводились совещания, круглые столы, давались бесконечные поручения. Но к компромиссу так и не пришли. Создаётся ощущение, что на голом месте создали какой-то гордиев узел. На дворе 2021 год. Хватит перекладывать ответственность друг на друга, пора перейти к действиям, которые приведут к результату» — обратилась Галина Немцева к администрации Томской области, призывая взять ответственность на себя и исполнить поручение президента.

Напомним, история с границами исторического поселения тянется с 2016 года. Тогда мэрия объявила конкурс на разработку и утверждение соответствующего проекта. Конкурс выиграла ФГУП «Центральные научно-реставрационные мастерские» (ЦНРПМ). Однако разработанные ими проект не был утвержден городской администрацией. В мэрии предложили сократить границы, тогда как разработчики отказывались. Дело дошло до суда, который городская администрация проиграла — её обязали оплатить услуги ЦНРПМ.

В 2018 году президент дал поручение «обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения». В мае 2019 проект был утвержден и отправлен в Минкульт. Как выяснилось, его изменили, не поставив в известность общественность. После обращения в Минкульт Томского регионального отделения ВООПиК проект был направлен в администрацию Томской области на доработку. В частности, общественники предложили добавить в перечень охраны 433 объекта и внести изменения в регламент — уменьшить параметры по высоте и указать основные строительные материалы. Для доработки проекта и создали рабочую группу, в которую вошли и специалисты ВООПИиК.

На очередном заседании комитета комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре городской думы, который прошел 20 апреля, в очередной раз было озвучено предложение снять с Томска статус исторического поселения.

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