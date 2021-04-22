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Галина Немцева призвала областную администрацию решить вопрос границ исторического поселения

Деревянная архитектура, Политика, Томские новости, Немцева выступление дума ЗД ТО границы исторического поселения Галина Немцева призвала областную администрацию решить вопрос границ исторического поселения

На прошедшем сегодня, 22 апреля, заседании Законодательной Думы Томской области депутат Галина Немцева обратилась к администрации региона с требованием исполнить поручение президента, решив вопрос с определением границ исторического поселения Томска.

«В 2010 году Томск получил статус исторического поселения федерального значения. Статус это не просто вывеска или слова бумаге, по федеральному закону это подразумевает и оформление определённого пакета документов- границ исторического поселения, предмета охраны, списка ценных градоформируюших объектов и ряда других», — отметила Галина Немцева.

Она напомнила, что в 2016 году администрация Томска начала эту работу, объявив конкурс и определив подрядчика, однако это не принесло результатов. А в 2019 году президент дал поручение губернатору до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия на территории Томска, как исторического поселения, однако нормативные документы до сих пор так и не утверждены.

«Какие-то бесконечные конфликты сопровождают эту работу. При этом власть пеняет на препятствия, которые чинят общественники своими жалобами, а общественники кивают на бездействие власти. Неоднократно собирались рабочие группы, проводились совещания, круглые столы, давались бесконечные поручения. Но к компромиссу так и не пришли. Создаётся ощущение, что на голом месте создали какой-то гордиев узел. На дворе 2021 год. Хватит перекладывать ответственность друг на друга, пора перейти к действиям, которые приведут к результату» — обратилась Галина Немцева к администрации Томской области, призывая взять ответственность на себя и исполнить поручение президента.

Напомним, история с границами исторического поселения тянется с 2016 года. Тогда мэрия объявила конкурс на разработку и утверждение соответствующего проекта. Конкурс выиграла ФГУП «Центральные научно-реставрационные мастерские» (ЦНРПМ). Однако разработанные ими проект не был утвержден городской администрацией. В мэрии предложили сократить границы, тогда как разработчики отказывались. Дело дошло до суда, который городская администрация проиграла — её обязали оплатить услуги ЦНРПМ.

В 2018 году президент дал поручение «обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения». В мае 2019 проект был утвержден и отправлен в Минкульт. Как выяснилось, его изменили, не поставив в известность общественность. После обращения в Минкульт Томского регионального отделения ВООПиК проект был направлен в администрацию Томской области на доработку. В частности, общественники предложили добавить в перечень охраны 433 объекта и внести изменения в регламент — уменьшить параметры по высоте и указать основные строительные материалы. Для доработки проекта и создали рабочую группу, в которую вошли и специалисты ВООПИиК.

На очередном заседании комитета комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре городской думы, который прошел 20 апреля, в очередной раз было озвучено предложение снять с Томска статус исторического поселения.

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