Сергей Мальцев: «Историческое наследие не может зависеть от сиюминутных задач»

20 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Во вторник, 20 апреля, в Томске состоялось заседание комитета комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре городской думы, где в очередной раз было озвучено предложение снять с Томска статус исторического поселения.

Сергей Мальцев Обозреватель

От повторения слова истираются, теряют смысл. И я опасаюсь, что в очередной раз сказанные, эти слова потеряют немного смысла. Но, я вынужден.

Итак. Уникальность Томска не в наличии памятников архитектуры, и не они одни составляют то самое историческое и культурное наследие. Сами по себе памятники, как бабочки приколотые булавкой к подушечке, в коллекции. Томск уникален исторической средой, атмосферой прошлого. Тем непередаваемым ощущением себя частью большого народа, большой истории, большой страны.

А состоит историческая среда из всего, что несёт на себе след времени. Это и памятники, и дома между ними, и виды с определенных точек, и булыжная мостовая, и заборы с воротами и со всем, что включается в гармоничную ткань исторического города. Кроме того, испокон веков, русский город — это деревянный город. Вся каменная архитектура у нас — византийских и итальянских корней. Исконное домостроение на всей бескрайней русской земле — деревянное! И это уже практически утрачено. Таких городов как Томск ещё только полтора в стране: Вологда, которая тоже стремительно теряет исторический облик, и заштатный, оттого и сохранившийся, Енисейск.

Так уж вышло, что в Томске, в силу исторических перипетий, эта среда сохранилась. И это создаёт уникальность города в мировом масштабе.

Ну, вот, ещё раз я это проговорил и написал. А зачем? Видимо, потому, что на сегодняшнем заседании градостроительного комитета гордумы в очередной раз прозвучало предложение отказаться от статуса Исторического поселения Федерального значения. Правда, вторая часть этого названия указывает на то, что ни городские, ни областные власти этого сделать не могут, не их уровень, всё ж таки, значение федеральное. То, они предлагают, в очередной же раз, сократить границы. Поймите же! Историческое наследие — это не дело живущих сейчас, и уж тем более не нынешней власти. Томск — это факт мировой культуры, и наследие будущих поколений. Наша с вами задача — просто это сохранить! Это не наше! Это не принадлежит нам! И не может зависеть от сиюминутных задач.

Во Франции есть город Лиль. Его центр был сформирован ещё в средние века. И, как и положено, средневековому городу, там очень узкие улицы. Порой настолько, что даже два человека не разойдутся. Естественно, по городу крайне неудобно перемещаться на автомобиле. Центр и закрыт для них, по некоторым маршрутам его невозможно обойти. А проехать его насквозь, нереально. И люди там очень от этого страдают. На самом деле, нет. Жители привыкли, а туристы затем и едут в Лиль, чтобы ощутить, пусть и лишь визуально, атмосферу европейского средневекового города. А как бы было замечательно снести все эти мешающие здания, совершенно не пригодные для современной жизни, расширить дороги, по шесть полос в одну сторону. Застроить современным, комфортным жильем! Но, что-то лильцы не спешат. Видимо, потому, что понимают: они не хозяева этому. Это не для них. Это для будущих поколений. И каждое новое поколение, также будет это сохранять для потомков.

В этом и есть то, за что нас потом, чуть-чуть, будут вспоминать. За то, что сохранили то, что нам досталось от прошлых поколений. Ведь слава Герострата сомнительна. Не стоит об этом забывать.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: