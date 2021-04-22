Две двери одним ключом: «Ростелеком» продолжает внедрять умные сервисы в многоэтажные дома Томска

22 апреля 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил многоквартирный дом на улице Марины Цветаевой, 34 к услуге «Умный домофон» и системе контроля управления доступом (СКУД) цифровой платформы «Ростелеком Ключ». В рамках проекта специалисты компании оборудовали два входа в подъезд: основной и запасной. Современное цифровое решение позволит жильцам открывать две двери одним ключом или впускать посетителя удаленно с помощью мобильного приложения, установленного на смартфон или планшет.

«Умный СКУД» — это комплексное решение для управления и контроля доступа в помещения и на территорию многоквартирного дома, которое легко интегрируется с умными сервисами «Ростелекома». Управляющие компании могут организовать дистанционное наблюдение через личный кабинет и оперативно реагировать на аварии, нарушения порядка, криминальные ситуации. Также доступно удаленное открывание дверей в чрезвычайных ситуациях.

«“Ростелеком Ключ“ — это экосистема цифровых продуктов, созданная для контроля и управления домом и придомовой территорией, повышающая безопасность и комфорт людей. Среди жителей микрорайона Северный парк умная домофония — один из самых востребованных сервисов платформы. В апреле специалисты компании оборудуют смарт-домофонами еще два многоэтажных дома на улице Марины Цветаевой», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Умный домофон» позволяет удаленно открывать общую уличную дверь, принимать онлайн-вызовы, создавать постоянные ключи или временные коды доступа для гостей. Панели устройства оборудованы микрофоном и динамиком, а также камерой с высоким разрешением и системой ночного видения, позволяющей записывать и сохранять информацию в облачном хранилище семь дней. При отсутствии интернета автоматически происходит переадресация вызова из приложения на мобильный или стационарный телефон клиента.

«Ростелеком Ключ» — это совокупность облачных услуг «Умный шлагбаум», «Комплексное видеонаблюдение», «Умные счетчики», «Умный СКУД» и «Умный домофон», которые предназначены для создания цифровой инфраструктуры. Управляющие компании и товарищества собственников жилья могут подключать сервисы выборочно или в комплексе.

Получить дополнительную информацию о сервисе «Ростелеком Ключ» и оставить заявку на подключение услуг жители Томской области могут и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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