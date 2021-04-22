Томский политех вошел в топ-100 вузов рейтинга THE в категории «индустриализация, инновации и инфраструктура»

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2021 // Фото: news.tpu.ru

Томский политехнический университет попал в сотню лучших вузов мира по взаимодействию с промышленностью, внедрению инноваций и развитию инфраструктуры в рейтинге Times Higher Education (THE) University Impact Rankings. ТПУ переместился из группы 101-200 на 96 строку. Еще один томский вуз - Томский государственный университет - занимает 101-200 позиции в категории «индустриализация, инновации и инфраструктура».

Как сообщает пресс-служба ТПУ, рейтинг оценивает вклад университетов в реализацию 17 целей устойчивого развития человечества, среди которых ликвидация нищеты и голода, укрепление здоровья и благополучия, образование, работа и экономический рост, экология и другие. Томский политех включен в рейтинги по пяти целям устойчивого развития: «качественное образование», «индустриализация, инновации и инфраструктура», «уменьшение неравенства», «устойчивые города и населенные пункты», «партнерство в интересах устойчивого развития».

Рейтинг университетов в рамках достижения цели «индустриализация, инновации и инфраструктура» рассчитывался на основании четырех индикаторов: исследования в области индустриализации, инноваций и инфраструктуры, патенты, университетские спин-оффы, доход от индустрии.

В общем рейтинге ТПУ сохранил присутствие в диапазоне 401–600. При этом количество представленных вузов увеличилось с 768 в 2020 году до 1115.

Всего для участия в рейтинге 2021 года рассматривалось более 1200 университетов из 98 стран. Россия — лидер по количеству университетов-участников (86), в общий рейтинг вошли 75 российских вузов. Лидером общего рейтинга стал Университет Манчестера (Великобритания).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: