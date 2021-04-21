Бомбы в томском отделении «Единой России» не оказалось
21 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили опасных предметов в здании томского отделения «Единой России» после сообщения о минировании, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря отделения Галину Шубину.
«Ничего не подтвердилось, мы уже приступили к работе», — сказала Шубина.
Она уточнила, что информация о минировании пришла по электронной почте.
Ранее сообщалось об эвакуации более 20 сотрудников томского отделения «Единой России» из-за анонимной угрозы о взрыве.
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