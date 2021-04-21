18+
18+

Бомбы в томском отделении «Единой России» не оказалось

Происшествия, Томские новости, Шубина бомба заминировали сообщение взрывоопасность террористическая угроза Бомбы в томском отделении «Единой России» не оказалось

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили опасных предметов в здании томского отделения «Единой России» после сообщения о минировании, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря отделения Галину Шубину.

«Ничего не подтвердилось, мы уже приступили к работе», — сказала Шубина.

Она уточнила, что информация о минировании пришла по электронной почте.

Ранее сообщалось об эвакуации более 20 сотрудников томского отделения «Единой России» из-за анонимной угрозы о взрыве.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

От науки к производству: какие технологии предлагают внедрить молодые сотрудники «Томскнефти»

29 марта 2021
Томские новости

Больше онлайна, меньше «налички»: Сбер подвел итоги 2020 года в Томской области

1 апреля 2021
Томские новости

С апреля в Томской области возобновляется диспансеризация и профосмотры

1 апреля 2021
Томские новости

В Томске открывается выставка плакатов к 100-летию Рэя Брэдбери

31 марта 2021
Томские новости

Педофила, напугавшего ребенка в Томске, приговорили к 16 годам колонии

9 апреля 2021
Томские новости

ФАС оштрафовала на 1 млн рублей поставщиков топлива коммунальному предприятию Северска за создание картеля

24 марта 2021
Томские новости

В Томской области начался ледоход на Томи

15 апреля 2021
Томские новости

Пятерых «черных лесорубов» задержали в Томском районе с помощью фотоловушки

23 марта 2021
Томские новости

В Томске завершил работу респираторный госпиталь в больнице скорой медпомощи

2 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle