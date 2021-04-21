В Томске начался прием заявок на открытие летних кафе

21 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Плотникова

Администрация города открыла прием заявок на открытие летних кафе. В этом году выдача разрешений будет осуществляться по упрощенной схеме.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, поданные документы будут рассматриваться в трехдневный срок. Места для размещения летних веранд и кафе будут предоставляться бесплатно.

Для получения разрешения предприниматели должны предварительно обратиться в районные администрации города для согласования места размещения.

Отделы потребительского рынка:

Ленинский район: 51-71-25, 51-71-24;

Октябрьский район: 90-24-36, 90-24-39;

Кировский район: 56-37-35, 56-34-62;

Советский район: 54-50-78.

Всего летом 2020 года в Томске работало 122 заведения общественного питания, в то время как в 2019 их было всего чуть более 40. В городе открылись более 30 новых объектов общественного питания.

«Количество малых и микро-предприятий в 2020 году в Томске выросло на 374 единицы — почти до 18 тысяч, зарегистрировано почти 5 тысяч самозанятых граждан. Доля занятых в малом и среднем бизнесе горожан составила около 54 процентов, что даже чуть больше, чем в 2019 году. В период пандемии сохранилось количество инновационных предприятий и численность занятых в них работников», — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

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