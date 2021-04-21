Томичей приглашают на первый телемост Том Сойер Феста

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2021 // Фото: instagram.com/tsf_tomsk/

Сегодня, 21 апреля, организаторы Том Сойер Фест проведут телемост, спикерами которого станут активисты фестиваля из разных городов страны.

Как сообщают организаторы, в эфире примут участие Андрей Вагин из Кургана, Анна Мельникова из Бузулука, а также представители томской командой ТСФ Ольга Павлова и Светлана Савина.

Участники движения расскажут о деятельности фестиваля, поделятся своими успехами и сложностями, обсудят значимость исторической среды и важность единения сообществ Том Сойер Фест.

Прямой эфир телемоста стартует в 14.00. Посмотреть его можно здесь.

Напомним, в 2020 году Томск вновь присоединился к проекту Том Сойер Фест. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. В этом сезоне волонтеры планировали ошкурить здание, подготовить его к покраске, а также покрасить наличники. В 2021 году запланирована полная покраска дома, возможны также и более масштабные работы.

Кроме того, осенью 2020 в рамках Том Сойер Феста прошла встреча для волонтеров, организованная городским лекторием «Макушин».

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива».

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