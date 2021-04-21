18+
18+

Томичей приглашают на первый телемост Том Сойер Феста

Том Сойер Фест, Томские новости, Том Сойер Фест мероприятия телемост общение активисты общественники Томичей приглашают на первый телемост Том Сойер Феста

Сегодня, 21 апреля, организаторы Том Сойер Фест проведут телемост, спикерами которого станут активисты фестиваля из разных городов страны.

Как сообщают организаторы, в эфире примут участие Андрей Вагин из Кургана, Анна Мельникова из Бузулука, а также представители томской командой ТСФ Ольга Павлова и Светлана Савина.

Участники движения расскажут о деятельности фестиваля, поделятся своими успехами и сложностями, обсудят значимость исторической среды и важность единения сообществ Том Сойер Фест.

Прямой эфир телемоста стартует в 14.00. Посмотреть его можно здесь.

Напомним, в 2020 году Томск вновь присоединился к проекту Том Сойер Фест. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. В этом сезоне волонтеры планировали ошкурить здание, подготовить его к покраске, а также покрасить наличники. В 2021 году запланирована полная покраска дома, возможны также и более масштабные работы.

Кроме того, осенью 2020 в рамках Том Сойер Феста прошла встреча для волонтеров, организованная городским лекторием «Макушин».

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Новые меры по трудоустройству безработных будут введены в Томской области

6 апреля 2021
Томские новости

ФАС оштрафовала на 1 млн рублей поставщиков топлива коммунальному предприятию Северска за создание картеля

24 марта 2021
Томские новости

Томичей приглашают на финал конкурса зрелости, грации и интеллекта для женщин 55+

14 апреля 2021
Томские новости

В томском арт-пространстве «Залиша» открылась новая выставка

12 апреля 2021
Томские новости

Количество студентов в Томске возвращается к «доковидным» показателям

9 апреля 2021
Томские новости

В Томске перекрыли мост через Ушайку в районе поселка Заварзино

12 апреля 2021
Томские новости

В целости и сохранности: «Ростелеком» расширил возможности виртуальной телефонии

15 апреля 2021
Томские новости

В Томской области 25 новых случаев заболевания COVID-19

3 апреля 2021
Томские новости

В Томске открывается выставка плакатов к 100-летию Рэя Брэдбери

31 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle