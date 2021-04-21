Сотрудников томского отделения «Единой России» эвакуировали из-за сообщения о минировании

21 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Около 20 сотрудников томского отделения «Единой России» эвакуировались из здания на площади Ленина, 8, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря отделения Галину Шубину.

«В районе 10:00 (06:00 мск) поступило сообщение о минировании, из здания эвакуировалось 20-25 человек. Сейчас здание оцепили, там работает кинолог с собакой», — сказала Шубина.

В данном здании также располагаются отделение «Росбанка», союз детских организаций Томской области «Чудо», региональное отделение российских студотрядов и информационный центр по атомной энергии.

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