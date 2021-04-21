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К весеннему сезону готов. Томские дачники стали чаще покупать спутниковые тарелки

МТС, Томские новости, Фещенко МТС подключение спутниковое ТВ К весеннему сезону готов. Томские дачники стали чаще покупать спутниковые тарелки

Спрос на спутниковое ТВ МТС и безлимитный мобильный интернет вырос в Томской области. Об этом в своем Facebook сообщила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом рост составил 31%. Больше всего подключений в Томском районе. Спутниковое ТВ активно подключали в удаленных и сельских поселениях области, где ему нет альтернативы, а также в пригородах, где оборудование приобретают для второго или третьего экранов для дачи, загородного дома и городских квартир, даже если есть альтернатива в виде кабельного ТВ.

«Часто, ооочень часто я вижу на крышах красненькую тарелочку родного спутникового ТВ. Прям глаз радует красота такая! — отметила Марина Фещенко. — Реально всегда улыбаюсь, когда на дачных посёлках вижу тарелки Спутникового ТВ МТС — приятно».

В пригороде Томска больше всего «тарелок» появилось на крышах домов Малиновки, Воронино и Молодежного. В ТОП-3 по количеству подключений также вошли Александровский и Каргасокский районы.

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