Фотограф Эрмитажа провёл экскурсию в Инстаграм томских музеев

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2021 // Фото: instagram.com/artmuseum_tomsk

Фотограф Юрий Молодковец провёл в Instagram-аккаунте Эрмитажа экскурсии из томских краеведческого и художественного музеев.

Во время трансляции из краеведческого музея старший научный сотрудник Марина Лоскутова провела экскурсию по залам учреждения. Экскурсовод познакомила слушателей с историей Томской области - от палеолита до наших дней, а также познакомила гостей по действующим экспозициям. Кроме того Марина Лоскутова рассказала и о самом музее. Сама экскурсия продлилась более часа. Её разделили на две отдельные трансляции. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую - здесь.

С начала трансляции ее посмотрели более 8 тыс. человек.

Во время трансляции старший научный сотрудник томского музея Тамара Бычкова рассказала зрителям об истории учреждения и самых знаменитых работах, имеющихся в его фондах. С момента начала прямого эфира, его посмотрели более 14 тысяч человек. Под постом с записью трансляции оставили комментарии люди со всей страны. Они отмечали интересную подачу материала и удивлялись количеству интересных экспонатов, находящихся в томском музее: «Какой прекрасный, богатый шедеврами музей! Так неожиданно переместится из Эрмитажа в Томск! Юрий, как с вами интересно!!! Спасибо прекрасному экскурсоводу!».

Посмотреть запись экскурсии можно здесь.

Сегодня Юрий Молодковц планирует провести еще два эфира, посвященные старцу Федору. Они также будут транслироваться в Instagram-аккаунте Эрмитажа.

В Томск Юрий Молодковец работает по приглашению Центра европейской фотографии Высшей школы журналистики Томского государственного университета. На этой неделе он провел ряд лекций и мастер-классов. На первой встрече фотограф рассказал об особенностях фотосъёмки в музее, о своей работе для российских и зарубежных журналов по искусству, архитектуре и дизайну. В рамках второго занятия Юрий Молодковец дал практическую информацию о том, какие инструменты помогают фотографу делать удачные кадры в сложных условиях музея или выставочного пространства. Какую роль при фотосъёмке играет свет, которого иногда нет в музейных залах, как глубина резкости приводит к глубине смыслов, как плоское превращается в объёмное, и как с помощью объектива фотографа происходит рождение новых пространств, героев и смыслов. Также на этой неделе он проведет мастер-класс по «краеведческой» архитектурной фотографии.

Юрий Молодковец — автор снимков для 200 каталогов и альбомов, посвящённых коллекциям Государственного Эрмитажа. Куратор проекта «Музейная арт-фотография». Арт-директор журнала «Адреса Петербурга», лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга». Ведёт официальный аккаунт Эрмитажа в Инстаграм, который стал третьим по популярности среди аккаунтов музеев мира.

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