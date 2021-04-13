На следующей неделе в Томске стартуют лекции и мастер-классы главного фотографа Эрмитажа

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2021 // Фото: tsu.ru

В понедельник, 19 апреля, в танцевальном зале Центра культуры ТГУ (пр. Ленина, 36, 3 этаж) состоится первая лекция художника-фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца, сообщают организаторы.

На первой встрече фотограф расскажет о съёмках коллекций Эрмитажа, об особенностях фотосъёмки в музее, о своей работе для российских и зарубежных журналов по искусству, архитектуре и дизайну. На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный. Начало в 18.30.

Вторая лекция фотографа из Петербурга называется «От Адама до инстаграма». В ходе этой встречи Юрий Молодковец будет давать практическую информацию о том, какие инструменты помогают фотографу делать удачные кадры в сложных условиях музея или выставочного пространства. Какую роль при фотосъёмке играет свет, которого иногда нет в музейных залах, как глубина резкости приводит к глубине смыслов, как плоское превращается в объёмное, и как с помощью объектива фотографа происходит рождение новых пространств, героев и смыслов. Кроме того, Юрий Молодковец планирует рассказать о проектировании фотопроектов и опыте работы в области арт-фотографии.

На эту встречу приглашаются студенты Высшей школы журналистики ТГУ и практикующие фотографы Томска. Лекция пройдёт 20 апреля на факультете журналистики ТГУ (пр. Ленина, 66, второй этаж). Начало в 16.30.

Юрий Молодковец - автор снимков для 200 каталогов и альбомов, посвящённых коллекциям Государственного Эрмитажа. Куратор проекта «Музейная арт-фотография». Арт-директор журнала «Адреса Петербурга», лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга». Ведёт официальный аккаунт Эрмитажа в Инстаграм - @hermitage_museum, который стал третьим по популярности среди аккаунтов музеев мира.

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