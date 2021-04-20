В Томской области открыт пожароопасный сезон

20 апреля 2021 / Томский Обзор

Сегодня, 20 апреля, в лесах Томской области официально открыт пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По статистике большинство возгораний весной происходит из-за несанкционированных выжиганий сухой травы на полях, придомовых территориях, дачных участках. При этом правилами пожарной безопасности в лесах и на прилегающей территории они запрещены. Сухую прошлогоднюю траву рекомендуется косить, листву сжигать только в специально отведенном месте вдали от леса, не оставлять без присмотра костры, не бросать непотушенные сигареты и спички, не проводить пожароопасные работы в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при штормовом предупреждении.

За сжигание сухой травы с причинением ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность. В зависимости от тяжести правонарушения штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности составит от 1,5 до 4 тысяч для физических лиц, 5 – 25 тыс. рублей для должностных лиц и 30 – 250 тысяч рублей для юридических лиц.

В случае обнаружения возгораний следует звонить по телефону прямой линии лесной охраны 8 800 100 94 00 (звонок бесплатный).

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, первые возгорания сухой растительности в Томской области были зарегистрированы 17 апреля на ул. Щетинкина Октябрьского района Томска, где трава горела на площади 200 кв. метров, и в селе Средний Васюган Каргасокского района. Здесь горела растительность на площади 6 квадратных метров.

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