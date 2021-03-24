Скончался томский политик Степан Руденко

Томский Обзор / Фото: 19 апреля 2021 // Фото: duma70.ru

Сегодня, 19 апреля, на 46 году жизни скончался томский политик Степан Руденко, сообщили в телеграм-канале ЛДПР Томск.

Степан Руденко родился 23 февраля 1976 года. Окончил юридический факультет Томского госуниверситета в 1998 году, тогда же стал депутатом Думы города Томска. В 2007-2010 — депутатом Законодательной Думы Томской области, а после, с 2010 по 2015 — снова вошел в городской парламент, где состоял в комитетах городского хозяйства и по градостроительству, землепользованию и архитектуре.

Являлся членом ЛДПР с 1995 по 2009 годы, с 2010 по 2014 перешел в партию «Единая Россия».

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнование семье, близким и коллегам Степана Руденко.

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