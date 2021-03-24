18+
18+

Скончался томский политик Степан Руденко

Некрологи, Томские новости, умер скончался некролог политика в Томской области известные политики Томска Скончался томский политик Степан Руденко

Сегодня, 19 апреля, на 46 году жизни скончался томский политик Степан Руденко, сообщили в телеграм-канале ЛДПР Томск.

Степан Руденко родился 23 февраля 1976 года. Окончил юридический факультет Томского госуниверситета в 1998 году, тогда же стал депутатом Думы города Томска. В 2007-2010 — депутатом Законодательной Думы Томской области, а после, с 2010 по 2015 — снова вошел в городской парламент, где состоял в комитетах городского хозяйства и по градостроительству, землепользованию и архитектуре.

Являлся членом ЛДПР с 1995 по 2009 годы, с 2010 по 2014 перешел в партию «Единая Россия».

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнование семье, близким и коллегам Степана Руденко.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томскую медсанчасть №1 возглавила Галина Крюковская

24 марта 2021
Томские новости

Прооперированный мэр Томска Кляйн сможет участвовать в суде по его делу о коррупции - адвокаты

29 марта 2021
Томские новости

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

5 апреля 2021
Томские новости

Увлеченный фотографированием и музыкой мужчина погиб под колесами грузового поезда в Томске

19 апреля 2021
Томские новости

Томичи смогут увидеть большие спектакли Томского ТЮЗа на других площадках

30 марта 2021
Томские новости

В рамках томского фестиваля «мУкА. Склады искусства» пройдет школа арт-медиации

19 апреля 2021
Томские новости

Ночью в Томске загорелся завод резиновой обуви

22 марта 2021
Томские новости

В Томской области пожарные спасли 3 человек из горящего дома

15 апреля 2021
Томские новости

Томск выплатил «Сибмосту» 127 млн руб за недостроенные пешеходные переходы, но пока не получил их в собственность

31 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle