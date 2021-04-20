Томичей приглашают послушать произведения русских классиков
20 апреля 2021 / Томский Обзор
В пятницу, 23 апреля, в театре живых кукол «2+ку» пройдет литературно-музыкальная гостиная «Кроткая композиция». Гости услышат произведения русских писателей и поэтов.
«Мы предоставим вам возможность услышать произведение Ф. М. Достоевского в необычном сопровождении двух акустических гитар и песен на стихи Марины Цветаевой и Анны Барковой», — рассказывают организаторы.
Текст прочитает актриса Томского ТЮЗа Наталья Гитлитц. Музыкаьный аккомпанемент составят Олег Качанко и Валерий Городецкий, споёт Дарья Соловий.
Мероприятия пройдет по адресу пер. Южный, 29 в 19.00. Стоимость билетов: 450 рублей. Приобрести их можно только в театре в день представления.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: