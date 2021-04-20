Томичей приглашают послушать произведения русских классиков

20 апреля 2021 / Томский Обзор

В пятницу, 23 апреля, в театре живых кукол «2+ку» пройдет литературно-музыкальная гостиная «Кроткая композиция». Гости услышат произведения русских писателей и поэтов.

«Мы предоставим вам возможность услышать произведение Ф. М. Достоевского в необычном сопровождении двух акустических гитар и песен на стихи Марины Цветаевой и Анны Барковой», — рассказывают организаторы.

Текст прочитает актриса Томского ТЮЗа Наталья Гитлитц. Музыкаьный аккомпанемент составят Олег Качанко и Валерий Городецкий, споёт Дарья Соловий.

Мероприятия пройдет по адресу пер. Южный, 29 в 19.00. Стоимость билетов: 450 рублей. Приобрести их можно только в театре в день представления.

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