Томские депутаты надеются получить из федбюджета средства на капремонт зданий в ТОР «Северск»

19 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Депутаты Законодательной думы Томской области рассчитывают получить из федерального бюджета средства на капитальный ремонт зданий в ТОР «Северск» при передаче имущества на региональный уровень, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера областного парламента Оксану Козловскую.

«Требования, с которыми сталкиваются арендаторы, подписывая соглашения, регламентируются вложением средств в производство, приобретение оборудования. При этом мы видим, что корпуса тоже требуют ремонта, прежде всего речь идет о производственных площадках», — сообщила Козловская.

Она не уточнила точную сумму, необходимую для восстановления зданий, однако речь, по ее словам, идет о десятках миллионах рублей.

В свою очередь, директор компании-резидента ТОР ООО «ВАБ-70» Андрей Паршин сообщил, что на капремонт зданий только его организации требуется до 70 млн рублей.

Председатель комитета облдумы по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов отметил, что восстановление зданий — единственный инфраструктурный вопрос ТОР «Северск». Территория уже подключена ко всем инженерным коммуникациям.

По итогам визита на предприятия резидентов депутаты также сообщили, что готовы на законодательном уровне рассмотреть вопрос о продлении льгот по налогам и страховым взносам.

«Предпринимателей не устраивает пятилетний срок по льготам. Если совет думы примет решения помочь, то мы планируем начать работу над законодательной инициативой о продлении срока», — сообщил журналистам председатель комитета по экономической политике Виктор Власов.

ТОР «Северск» создана в феврале 2019 года. Территория включает десять земельных участков общей площадью 135 га. Резидентами являются 12 компаний.

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