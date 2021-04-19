«Газпромнефть-Восток» доставил по зимникам на удаленные промыслы свыше 38 тыс. тонн грузов

19 апреля 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» завершил зимнюю кампанию по завозу грузов и материалов на автономные месторождения Томской и Омской областей.

Для организации сообщения с промыслами было построено 6 зимних проездов общей протяженностью 280 километров. Автозимники – наиболее эффективный путь завоза ресурсов на промыслы, отдаленные от транспортной инфраструктуры. Специально построенная дорога из спрессованного снега и льда, позволяет доставлять тяжеловесные и негабаритные грузы, которые невозможно разместить в вертолете. Кроме того, доставка одной тонны материалов или оборудования воздушным транспортом обходится в десятки раз дороже автомобиля.

В целом для осуществления завоза было задействовано 85 единиц транспортной техники, выполнено 637 рейсов. Среди доставленных грузов трубная продукция, медицинские вездеходы для удаленных промыслов, а также материалы для объектов капитального строительства и бурения.

Самым тяжелым грузом стал газопоршневый агрегат весом 45 тонн, который был транспортирован на Арчинское месторождение. Он предназначен для строящегося энергокомплекса, который обеспечит потребности развивающейся инфраструктуры Урмано-Арчинской группы месторождений в электроэнергии.

Для соблюдения всех мер безопасности во время движения сезонная автодорога оснащалась знаками и оградительными вехами со светоотражающими элементами. Допустимая максимальная скорость движения составляла 40 км/ч. В кабинах водителей были установлены регистраторы.

Исключительной особенностью организации движения по зимникам в сезоне 2020-2021 годов стали противоэпидемические барьеры. Водители, выезжающие на трассу, были обязаны иметь при себе актуальную справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19. В случае длительного заезда на месторождение требовалось прохождение обсервации в буферном терминале. В пункте погрузки медицинские работники проводили осмотр и термометрию. Все мероприятия проводились в рамках корпоративной программы «Антивирус».

Павел Коробейников заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по закупкам Одним из вызовов в кампании по зимнему завозу 2020-2021 годов стала пандемия коронавируса. В связи с этим помимо логистики доставки необходимо было уделять большое внимание выстраиванию барьеров по нераспространению COVID-19. Для исключения риска завоза вируса на промыслы был разработан алгоритм безопасной передачи грузов без личного контакта сотрудников автономии и транспортного персонала. Ограничительные мероприятия применялись не только в процессе погрузоразгрузочных работ, но и в пути следования. Благодаря этим мерам предприятие поставило ресурсы и оборудование для выполнения производственной программы, и обеспечило безопасность сотрудников.

«Антивирус» - комплексная программа «Газпром нефти» по противодействию распространению COVID-19. Комплекс мер в том числе предусматривает предоставление безвозмездной материальной и ресурсной помощи медицинским службам, сотрудникам МЧС и волонтерским организациям в регионах деятельности компании. «Газпром нефть» обеспечивает топливом и средствами защиты медицинские учреждения, а также предоставляет льготные условия расчетов за топливо транспортным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса. В периметре группы компаний «Газпром нефть» программа «Антивирус» представляет собой систему барьеров, которые включают технические и организационные меры борьбы с вирусом. В 2020 году «Газпромнефть-Восток» активно помогал региону в борьбе с COVID-19. Так, в городскую больницу города Стрежевой и медико-санитарную часть №2 (МСЧ №2) Томска было поставлено более 160 тысяч масок, респираторов, защитных костюмов, очков и перчаток. Кроме того, предприятие выделило средства для приобретения оборудования и комплектующих для МСЧ №2, специализирующейся на лечении коронавируса. Благодаря поддержке нефтяников отделения реанимации и интенсивной терапии были оснащены прикроватными мониторами, инфузионными насосами, пульсоксиметрами.

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