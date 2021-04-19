«Ростелеком» подключил к интернету 40 социально значимых объектов в Томской области

19 апреля 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» за первый квартал 2021 года подготовил инфраструктуру для подключения 40 социально значимых объектов (СЗО) в Томской области по федеральной программе «Цифровая экономика». Всего в этом году интернетом будут обеспечены 280 соцобъектов области, среди которых — школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, участковые пункты полиции и объекты культуры. На первом этапе в 2019 году доступ в сеть получили 174 СЗО, а в 2020 году — 214.

«Ростелеком» провел работы в труднодоступных населенных пунктах на территории Александровского, Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского района, где организовал доступ в интернет с использованием спутниковых терминалов в 29 СЗО. Кроме того, оператор построил 40 километров оптики для 11 учреждений населенных пунктов Ноль-Пикет, Тихомировка, Новомариинка, Пудовка, Белосток, Туендат, Орехово, Коларово, Кандинка, Семилужки. Скорость интернета для пользователей этих учреждений подключенных по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) составит от 10 Мбит/сек до 50 Мбит/сек.

«В этом году мы планируем завершить проект, реализуемый “Ростелекомом” в рамках национальной программы “Цифровая экономика” на территории Томской области. Строительство оптики идет в соответствии с запланированным графиком. Интернет появится еще в 240 социально значимых объектах, в том числе библиотеках, клубах, музеях и объектах МВД. Прошлый год показал, насколько важно развитие телекоммуникационной среды в отдаленных населенных пунктах. Доступный и надежный интернет позволяет улучшить качество жизни людей, дает возможность получать образование онлайн, дистанционно записываться на прием к врачу, удаленно работать дома и пользоваться порталом госуслуг», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

Проект реализуется с 2019 года. Всего на территории Томской области в срок до 01.01.2022 планируется подключить к сети интернет 668 объектов социального значения.

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