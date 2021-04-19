18+
18+

В Томской области при пожаре в деревянном доме погиб мужчина

Происшествия, Томские новости, пожар горит сгорели сводка происшествий жесть Томска В Томской области при пожаре в деревянном доме погиб мужчина

Вчера утром, 19 апреля, в деревне Старо-Кусково Асиновского района произошел пожар, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пожаре в брусовом частном жилом доме поступило в 6.59. Ликвидировать возгорание удалось в 7.58. В результате сгорела входная дверь, на кухне прогорели пол и потолок, обгорели стены. Площадь пожара составила 9 кв.метров.

В комнате на полу пожарные обнаружили тело 48-летнего мужчины.

Причина возгорания устанавливается.


Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский ТЮЗ отметит день рождения премьерой документального фильма и читкой

12 апреля 2021
Томские новости

Инвестиции «Газпромнефть-Востока» развивают потенциал отдаленных северных районов

14 апреля 2021
Томские новости

Томская компания заработала более 120 млн рублей на производстве медообрудования без лицензии

6 апреля 2021
Томские новости

Томск выплатил «Сибмосту» 127 млн руб за недостроенные пешеходные переходы, но пока не получил их в собственность

31 марта 2021
Томские новости

«ТомскНИПИнефть» отмечает 35-летие

24 марта 2021
Томские новости

Бомбы и взрывчатку нашли у томского предпринимателя при обыске по делу о коммерческом подкупе

2 апреля 2021
Томские новости

Томичам приглашают принять участие в «космическом» конкурсе художественного музея

8 апреля 2021
Томские новости

В Томске открылась выставка «Царица неба и земли»

31 марта 2021
Томские новости

Томские бизнесмены могут предложить свои фасады для создания арт-объектов на фестивале Street Vision

31 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle