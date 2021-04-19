В Томской области при пожаре в деревянном доме погиб мужчина

19 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера утром, 19 апреля, в деревне Старо-Кусково Асиновского района произошел пожар, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пожаре в брусовом частном жилом доме поступило в 6.59. Ликвидировать возгорание удалось в 7.58. В результате сгорела входная дверь, на кухне прогорели пол и потолок, обгорели стены. Площадь пожара составила 9 кв.метров.

В комнате на полу пожарные обнаружили тело 48-летнего мужчины.

Причина возгорания устанавливается.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: