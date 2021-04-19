Ректор ТУСУРа: «Рад, что традиции нашего вуза стали частью книги о Томске!»

Томский Обзор / Фото: 19 апреля 2021 // Фото: instagram.com/rulevskiiv

Ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский заказал несколько экземпляров книги «Городское путешествие. Томск». Они станут подарками участникам майского Дня радио в Томске. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Совсем скоро День радио — один из главных праздников ТУСУРа! Надеюсь, в нынешнем году мы сможем отметить его и провести ряд традиционных мероприятий, которые много лет назад заложили студенты нашего университета. Одно из самых ярких и необычных таких мероприятий — конечно, выбрасывание старой техники!

Эта и другие традиции уже давно вышли за рамки ТУСУРа: о них знают не только в России, но и в мире! Здорово, что их также отметили авторы книги «Городское путешествие. Томск» (узнал по секрету:)). Ведь это наша живая история — то, что отличает наш студенческий город, делает его уникальным, неповторимым и запоминающимся.

Томск не перестает меня удивлять уже больше 20 лет. С того самого времени, когда я приехал сюда учиться. Буквально каждый день узнаю что-то интересное о городе, который давно считаю своим домом. Поэтому я очень рад, что самые разные факты, традиции и истории Томска оформили в полноценную иллюстрированную книгу», — отметил Виктор Рулевский.

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая выходит в апреле 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Предзаказ на книгу оформляйте на сайте makushin.media/book. До его окончания осталось буквально несколько дней.

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После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

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