18+
18+

Томичей приглашают на Дни немецкого кино ФАНК

Культура в Томске, Томские новости, искусство фанк научное кино кинопоказы смотреть фильмы документальные онлайн Томичей приглашают на Дни немецкого кино ФАНК

В понедельник, 19 апреля, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» стартует серия бесплатных показов актуальных документальных фильмов о науке и новых технологиях, обществе и искусстве, сообщают организаторы.

Фестиваль актуального научного кино уже много лет подряд проводит масштабный просветительский проект — Дни научного кино ФАНК (ДНК). В этом году в рамках Года Германии организаторы фестиваля решили провести Дни немецкого кино ФАНК и предлагают российскому зрителю просмотр трёх немецких фильмов.

Оргкомитет ФАНК отобрал три картины–участников международных фестивалей в Берлине, Нью-Йорке, Амстердаме и др. Фильмы не просто дают информацию, но и вовлекают зрителей в диалог, заставляют задуматься.

Дни немецкого кино ФАНК проходят в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами которого выступают Посольство Федеративной Республики Германия, Гёте-Институт и Российско-Германская внешнеторговая палата.

В понедельник, 19 апреля, показы откроются лентой «НЕЗАКОННЫЙ ФИЛЬМ» (THE ILLEGAL FILM) режиссеров Мартина Бэра и Клауса Вишмана. Авторы исследуют эволюцию производства цифровых изображений и рассуждают об авторском праве в новой технологической реальности. Зарегистрироваться можно здесь.

В среду, 21 апреля, томичи увидят фильм «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ?» (OECONOMIA) Кармена Лосманна, рассказывающий об экономике. Зарегистрироваться на кинопоказ можно здесь.

В четверг, 22 апреля состоится показ фильма «ТЕЛО ИСТИНЫ» (BODY OF TRUTH) Ивлина Шельса.

«Художники Марина Абрамович, Сигалит Ландау, Ширин Нешат и Катарина Сивердинг имеют личный опыт войны и насилия. Свой бэкграунд они используют в работе, используя самый личный материал — своё собственное тело», — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на просмотр можно здесь.

Все сеансы пройдут в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр.Ленина, 26). Начало в 18.30. вход свободный, по предварительной регистрации.

В рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдёт серия ярких мероприятий, которые расскажут о многообразии жизни в Германии, о её языке, культуре и обществе. Наряду с Pop-Up-фестивалями в Казани, Краснодаре, Калининграде и Владивостоке по всей России запланированы культурные мероприятия, молодежные и дискуссионные форумы, а также научно-экономические конференции. Год Германии также поддерживает проекты, которые призваны укрепить отношения России и Германии в сфере искусства и культуры, языка, образования и науки, общества, экономики и технологий и совместно разрабатываются российскими и германскими партнёрами. Организаторами Года Германии выступают Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт в Москве, а также Российско-Германская внешнеторговая палата.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске откроется выставка новосибирской художницы «Непионерские лагеря»

15 апреля 2021
Томские новости

Супруга обвиняемого в коррупции мэра Томска признала в суде вину в том, что ударила правоохранителя при обыске

30 марта 2021
Томские новости

Томички взяли шесть наград на чемпионате и первенстве Сибири по бодибилдингу

26 марта 2021
Томские новости

В Томске арестован «Дворец торжеств»

18 марта 2021
Томские новости

Томские ученые помогли получить первый «плоский» плазмонный крючок для высокоскоростных микросхем

31 марта 2021
Томские новости

Власти Томской области получат новые полномочия по расселению «авариек»

26 марта 2021
Томские новости

Томская область стала лидером по числу заявок на участие в конкурсе Startup Tour

16 апреля 2021
Томские новости

В ближайшие трое суток власти Томска сконцентрируются на уборке внутридомовых территорий

26 марта 2021
Томские новости

Пожарные эвакуировали бабушку из горящего дома в Томске

26 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle