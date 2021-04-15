Томичей приглашают на Дни немецкого кино ФАНК

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2021 // Фото: vk.com/tboil70

В понедельник, 19 апреля, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» стартует серия бесплатных показов актуальных документальных фильмов о науке и новых технологиях, обществе и искусстве, сообщают организаторы.

Фестиваль актуального научного кино уже много лет подряд проводит масштабный просветительский проект — Дни научного кино ФАНК (ДНК). В этом году в рамках Года Германии организаторы фестиваля решили провести Дни немецкого кино ФАНК и предлагают российскому зрителю просмотр трёх немецких фильмов.

Оргкомитет ФАНК отобрал три картины–участников международных фестивалей в Берлине, Нью-Йорке, Амстердаме и др. Фильмы не просто дают информацию, но и вовлекают зрителей в диалог, заставляют задуматься.

Дни немецкого кино ФАНК проходят в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами которого выступают Посольство Федеративной Республики Германия, Гёте-Институт и Российско-Германская внешнеторговая палата.

В понедельник, 19 апреля, показы откроются лентой «НЕЗАКОННЫЙ ФИЛЬМ» (THE ILLEGAL FILM) режиссеров Мартина Бэра и Клауса Вишмана. Авторы исследуют эволюцию производства цифровых изображений и рассуждают об авторском праве в новой технологической реальности. Зарегистрироваться можно здесь.

В среду, 21 апреля, томичи увидят фильм «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ?» (OECONOMIA) Кармена Лосманна, рассказывающий об экономике. Зарегистрироваться на кинопоказ можно здесь.

В четверг, 22 апреля состоится показ фильма «ТЕЛО ИСТИНЫ» (BODY OF TRUTH) Ивлина Шельса.

«Художники Марина Абрамович, Сигалит Ландау, Ширин Нешат и Катарина Сивердинг имеют личный опыт войны и насилия. Свой бэкграунд они используют в работе, используя самый личный материал — своё собственное тело», — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на просмотр можно здесь.

Все сеансы пройдут в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр.Ленина, 26). Начало в 18.30. вход свободный, по предварительной регистрации.

В рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдёт серия ярких мероприятий, которые расскажут о многообразии жизни в Германии, о её языке, культуре и обществе. Наряду с Pop-Up-фестивалями в Казани, Краснодаре, Калининграде и Владивостоке по всей России запланированы культурные мероприятия, молодежные и дискуссионные форумы, а также научно-экономические конференции. Год Германии также поддерживает проекты, которые призваны укрепить отношения России и Германии в сфере искусства и культуры, языка, образования и науки, общества, экономики и технологий и совместно разрабатываются российскими и германскими партнёрами. Организаторами Года Германии выступают Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт в Москве, а также Российско-Германская внешнеторговая палата.

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