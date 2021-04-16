Депутаты томской Гордумы не приняли отчет мэра

16 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

На прошедшем сегодня, 16 апреля, внеочередном заседании городской Думы Томска парламентарии рассмотрели отчет, посвященный социально-экономическим итогам развития Томска и деятельности городской администрации в 2020 году, который представил исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер.

В частности, депутаты раскритиковали представленный отчет, отметив застой в работе муниципального трамвайно-троллейбусного управления, невнятную политику по сохранению деревянного зодчества, уход из города крупных предприятий, отток населения. Депутаты отметили, что из запланированного на 2020 год не выполнено «очень и очень много». Кроме того на заседании заметили, что голосовать за отчет мэра, когда тот «сидит практически в тюрьме» нельзя.

Представленный отчет поддержали 14 депутатов, «против» высказался 21 человек.

В своем отчете Михаил Ратнер главным вызовом назвал пандемию коронавируса, которая повлекла за собой закрытие заведений и снижение пассажиропотока в муниципальном транспорте в связи с ограничительными мерами. И.о. мэра назвал меры поддержки бизнеса, которые стоили бюджету города порядка 1 млрд рублей.

Кроме того, в связи с пандемией в Томской области отмечено снижение численности населения на 7 975 человек. Михаил Ратнер в своем выступлении связал это с тем, что в Томск не прибыли иногородние студенты и трудовые мигранты. Количество безработных за год выросло более чем в 10 раз — до более 15 тыс. человек.

«В этих условиях для администрации города в прошлом году в приоритете было обеспечение бесперебойного функционирование городского хозяйства, сбалансированность и устойчивость экономики и социальной сферы» — отметил Михаил Ратнер.

При этом экономический оборот по полному кругу предприятий Томска вырос на 14%. На 8,5% вырос объем строительных работ, выполненных крупными и средними предприятиями Томска. Почти на 6% увеличился объем розничного товарооборота. В городе открылись более 30 новых объектов общественного питания. Для летних кафе был упрощен порядок выдачи разрешений. Также и.о. мэра отметил рост количества малых и микропредприятий, сохранение числа инновационных предприятий и занятых в них работников.

Также Михаил Ратнер рассказал об основных результатах реализации в Томске нацпроектов, которые стали главными приоритетами в деятельности городской администрации. В своем отчете и.о. мэра отметил, что Томск выполнил план по вводу жилья лишь на 76%. Одной из причин этого он назвал большое количество недостроенных домов.

Отдельно Михаил Ратнер остановился на проблеме состояния городских коммунальных сетей, отметив удельный весь повреждений на них. По его словам, в 2020 году был выполнен большой комплекс работ по развитию и улучшению технического состояния коммунальных сетей. Из бюджета на эти цели было направлено почти 100 млн рублей.

Также и.о. мэра попросил депутатов активней участвовать в работе с городской администрацией.

«Иногда складывается ощущение, что некоторые депутаты не могут выйти из „окопов“, видят в администрации сплошных врагов, считают, что они пришли работать не в представительный орган местного самоуправления, а в некий надзорный орган и их главная задача указывать, обличать и обвинять» — отметил Михаил Ратнер.

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