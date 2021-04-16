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В Томске пройдет концерт памяти маэстро Виталия Сотникова

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Завтра, 17 апреля, в актовом зале главного корпуса Томского государственного университета пройдет концерт памяти бывшего руководителя хоровой капеллы ТГУ, заслуженного деятеля искусств РФ Виталия Сотникова.

Как сообщают организаторы, в программе вечера произведения Дж. Б. Перголези, А. Вивальди, В.А. Моцарта, В. Беллини, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, М. де Фалья, Х.Р. Кардосо в исполнении Марии Юрьевой, Альбины Шакировой, Владимира Вахитова и камерного оркестра ТГУ.

Концерт ведет Вероника Кривопалова. Начало в 18.30. Вход свободный. Место проведения актовый зал университета (пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 227).

Виталий Сотников возглавлял хоровую капеллу Томского госуниверситета с 1966 года. Под его руководством стала лауреатом и дипломантом множества международных конкурсов и фестивалей. Виталий Сотников скончался в ноябре 2020 года в возрасте 81 года.

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