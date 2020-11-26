В Томске скончался руководитель хоровой капеллы ТГУ Виталий Сотников

Вчера, 25 ноября, в возрасте 81 года ушел из жизни художественный руководитель хоровой капеллы ТГУ, заслуженный деятель искусств РФ Виталий Сотников, сообщает коллектив капеллы в группе ВКонтакте.

«Горестная новость... Ушел из жизни Маэстро Сотников Виталий Вячеславович... Музыкант, Дирижер, Наставник, Учитель... Невосполнимая потеря...», — говорится в сообщении.

Виталий Сотников родился в Казани 10 февраля 1939 года. В 1961 году окончил с отличием Казанское музыкальное училище и начал музыкальную трудовую деятельность. В 1966 стал старшим преподавателем музыкального обучения в Томском государственном университете. Тогда же Виталий Сотников был назначен художественным руководителем Хоровой капеллы ТГУ, которая под его руководством стала лауреатом и дипломантом множества международных конкурсов и фестивалей.

В начале 1990-х годов Виталий Сотников стал из инициаторов восстановление Томской духовной семинарии. В 1992 году ВАК присвоил дирижеру звание доцента по кафедре хорового дирижирования ТГУ.

В 1994 году стал заведующим кафедрой музыкального искусства Культурологического факультета-института ТГУ, который был вновь создана при его участии.

В 2001 Виталий Сотников возглавил кафедру хорового дирижирования, созданную в Институте искусств и культуры ТГУ по его инициативе. Обладатель многих государственных и региональных наград.

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнования родным и близким Виталия Сотникова.

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