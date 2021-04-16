Томская область стала лидером по числу заявок на участие в конкурсе Startup Tour

16 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На конкурс технологических проектов Startup Tour в Томске поступило 95 заявок из 19 городов России, а также из Минска и Нориджа. Лидером по количеству желающих участвовать стала Томская область — 62 заявки из Томска и три из Северска.

Теперь экспертам предстоит выбрать по пять полуфиналистов в каждом из трех конкурсных треков. 26 апреля они представят проекты членам жюри и поборются за главный приз конкурса — 300 тысяч рублей.

Наибольший интерес (53 заявки) у конкурсантов вызвал трек «Информационные технологии». В категории «Индустриальные и энергетические технологии» поступило 22 заявки, в треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» — 21.

«Десять лет назад Томск стал одним из первых городов проведения Стартап-тура, и интерес наших стартаперов к этому конкурсу по сей день не ослабевает. Сформированная в регионе экосистема поддержки инновационного развития и технологического предпринимательства способствует появлению множества новых перспективных разработок, совмещающих научную основу и коммерческий потенциал. Уверен, что таких идей и проектов в будущем станет еще больше благодаря созданию Большого университета Томска — интеграции высшей школы, академической науки и современного бизнеса», — отметил Андрей Антонов, заместитель губернатора Томской области по экономике.

В томском этапе Startup Tour 2021 также захотели участвовать команды из Санкт-Петербурга, Омска, Кемерово, Юрги, Тюмени, Перми, Балаково, Курска, Самары, Владивостока и Гусева. По три проекта заявлено из Новосибирска, Екатеринбурга, Хабаровска и Якутска, по два — из Барнаула и Ижевска. Кроме того, две заявки на конкурс пришли из Минска, а одна поступила из английского города Норидж.

«Подавать заявки в другом регионе — обычная практика для участников нашего Стартап-тура. Каждый год были команды, которые приезжали из соседних городов целыми делегациями, с радостью тратили время на дорогу и деньги на билеты. А благодаря онлайн-формату, чтобы представить проект на конкурсе, можно никуда не ездить, поэтому география участников во всех регионах у нас в этом сезоне получается такой интересной и разнообразной», — рассказала Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум».

Региональный этап Startup Tour 2021 в Томске пройдет 26 апреля на сайте startup-tour.ru. Зарегистрированные посетители смогут пообщаться с полуфиналистами, жюри, экспертами Фонда «Сколково» и другими участниками мероприятия. Три финалиста получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village. Победителю достанется приз в размере 300 тысяч рублей.

Startup Tour — самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour пройдет онлайн в восьми городах — Твери, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Томске и Мурманске. Организаторы мероприятия — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие бесплатное.

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