В Томске появился авторский телеграм-канал про бизнес

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2021 // Фото: t.me/dengitomsk

Томский автор, журналистка РИА Томск Елена Тайлашева завела канал в Telegram, посвященный томскому бизнесу и тем, кто еще только планируется открыть свое дело — «По ком звонят деньги».

В канале читатели найдут истории из жизни томских предпринимателей, мнения экспертов, интересные кейсы и советы.

«Я считаю „Телеграм“ очень качественной площадкой с точки зрения аудитории (и вообще отношения соцсети к людям), но, например, в томской „телеге“ нет контента про бизнес. А бизнес — это ведь основа нашей жизни. Все эти магазины и заводы, салоны красоты и мясокомбинаты, во всем многообразии. Бизнес даёт нам работу и качественную среду для жизни. Хочу, чтобы наш контент мог помогать бизнесу, вдохновлять Томск. Хочу, чтобы о предпринимателях думали лучше — так, как они того заслуживают», — рассказала «Томскому Обзору» Елена Тайлашева.

Отдельное внимание уделяется тому, что канал не анонимный, а все аналитика в нем подкреплена реальными фактами.

«Канал авторский и не случайно — достала анонимщина и псевдоаналитика. У каждого из моих экспертов есть имя и репутация», — отметила Елена.

Елена Тайлашева в 2006 году закончила факультет журналистики Томского государственного университета. Более 20 лет работает в этой сфере. С 2012 года пишет про бизнес. А в 2017 стала обозревателем в агентстве РИА Томск, где системно и регулярно пишет истории про малый бизнес.

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