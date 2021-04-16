18+
18+

В Томске появился авторский телеграм-канал про бизнес

Бизнес, Город, Томские новости, бизнес томск новости интересное телеграм томские каналы интересное В Томске появился авторский телеграм-канал про бизнес

Томский автор, журналистка РИА Томск Елена Тайлашева завела канал в Telegram, посвященный томскому бизнесу и тем, кто еще только планируется открыть свое дело — «По ком звонят деньги».

В канале читатели найдут истории из жизни томских предпринимателей, мнения экспертов, интересные кейсы и советы.

«Я считаю „Телеграм“ очень качественной площадкой с точки зрения аудитории (и вообще отношения соцсети к людям), но, например, в томской „телеге“ нет контента про бизнес. А бизнес — это ведь основа нашей жизни. Все эти магазины и заводы, салоны красоты и мясокомбинаты, во всем многообразии. Бизнес даёт нам работу и качественную среду для жизни. Хочу, чтобы наш контент мог помогать бизнесу, вдохновлять Томск. Хочу, чтобы о предпринимателях думали лучше — так, как они того заслуживают», — рассказала «Томскому Обзору» Елена Тайлашева.

Отдельное внимание уделяется тому, что канал не анонимный, а все аналитика в нем подкреплена реальными фактами.

«Канал авторский и не случайно — достала анонимщина и псевдоаналитика. У каждого из моих экспертов есть имя и репутация», — отметила Елена.

Елена Тайлашева в 2006 году закончила факультет журналистики Томского государственного университета. Более 20 лет работает в этой сфере. С 2012 года пишет про бизнес. А в 2017 стала обозревателем в агентстве РИА Томск, где системно и регулярно пишет истории про малый бизнес.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением строительную площадку в Томске

9 апреля 2021
Томские новости

«ТомскНИПИнефть» отмечает 35-летие

24 марта 2021
Томские новости

Сервис «Гарантия плюс» набрал популярность у сибирских абонентов «Ростелекома»

6 апреля 2021
Томские новости

Томские школьники стали призерами в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты»

7 апреля 2021
Томские новости

Инвестиции «Газпромнефть-Востока» развивают потенциал отдаленных северных районов

14 апреля 2021
Томские новости

Пожилой мужчина пострадал в ночном пожаре в томском селе

19 марта 2021
Томские новости

Пожарные эвакуировали бабушку из горящего дома в Томске

26 марта 2021
Томские новости

Более 4,5 тыс. иностранных студентов вернутся в Томскую область

24 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle