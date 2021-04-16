Томские власти призвали крупный бизнес профинансировать восстановление исторических домов

16 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Администрация Томска пригласила крупные местные компании присоединиться к муниципальной программе «Аренда за рубль» и взять объекты исторического наследия города для восстановления, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Количество инвесторов могло бы быть и большим, если бы к нему подключились крупные томские компании, такие как „Газпром трансгаз Томск“, „СИБУР“, „Сибирская аграрная группа“, „КДВ Групп“. Пользуясь случаем, приглашаю их оставить хороший след в истории нашего города», — сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Он отметил, что у города нет весомых ресурсов для восстановления аварийных объектов деревянного зодчества. В настоящее время городская администрация ведет реставрацию только одного исторического дома — по проспекту Ленина, 56. Работы были начаты в 2018 году, однако из-за недостатков проектной документации восстановление объекта затянулось. Власти рассчитывают завершить реставрацию в 2021 году.

Программа «Аренда за рубль» предлагает инвесторам взять в долгосрочную аренду объект деревянного зодчества, отремонтировать под собственные нужды и получить льготу по арендной плате на 49 лет. На время ремонта в течение двух лет стоимость аренды будет снижена в 10 раз и составит от 70 до 120 тыс. рублей в год, а после ремонта и до окончания долгосрочной аренды — плата составит 1 рубль в год.

За пять лет действия программы в Томске были восстановлены 5 домов, еще 36 в настоящее время находятся в работе.

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