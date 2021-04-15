Томские ученые создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2021 // Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политеха научились получать высококачественный автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 из побочных продуктов газодобычи. Новая технология отличается простотой и поможет добывающим предприятиям нефтегазовой отрасли обеспечивать себя топливом.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, на большинстве месторождений такие побочные продукты подготовки природного газа, как стабильные газовые конденсаты (СГК), чаще всего смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки. Однако СГК являются ценным углеводородным сырьем. И использовать их более эффективно можно, перерабатывая в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе. Цеолиты — это недорогие минералы, не содержащие благородных металлов и стойкие к каталитическим ядам. В предложенной работе впервые реализована переработка стабильных газовых конденсатов на цеолите структурного типа ZSM-5.

Исследования химиков ТПУ показали, что переработка на цеолите позволяет повысить октановое число СГК в среднем на 18 пунктов, то есть фактически получить бензин АИ-80 в одну технологическую стадию. Также ученые предложили рецептуры смешения товарных бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 на основе продуктов переработки СГК. При этом процесс переработки не требует водородсодержащего газа и особой подготовки сырья, что позволяет проводить его даже в малотоннажном исполнении вне крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Для разработки рецептур смешения бензинов и оценки их детонационной стойкости использовался программный комплекс Compounding, разработанный в ТПУ. Следующим этапом работы станет создание математической модели для точного прогнозирования состава и характеристик получаемых продуктов.

Предполагается, что предложенная учеными технология может позволить добывающим предприятиям производить топливо не только для собственных нужд, но и обеспечивать им определенную территорию. Это может быть актуально для севера России, где работает множество добывающих компаний. При этом доставка топлива на удаленные предприятия существенно повышает стоимость продукции.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Natural Gas Science and Engineering.

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