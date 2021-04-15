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В Томске откроется выставка новосибирской художницы «Непионерские лагеря»

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Сегодня, 15 апреля, в Томской областном художественном музее откроется выставка новосибирской художницы Елены Третьяковой «Непионерские лагеря».

Как сообщают в музее, автор представит 16 графических листов и несколько инсталляций, создающих особую атмосферу для погружения зрителя в «страшное военное время».

Серия «Непионерские лагеря» разбита на четыре части:

Каждая часть состоит из четырех работ.

«Одним из принципов, которым я руководствовалась при создании серии „Непионерские лагеря“, был принцип „не пугания“. Изображение самых страшных пыток, издевательств и страданий я считаю неким заигрыванием со зрителем, ведь спекулировать на изображении страданий легко. Хотелось отразить не только физические муки, но и душевные переживания героев — не обязательно только через лицо, но через композицию листа, через детали, которые я, безусловно, продумывала. Это не пугалки, а напоминания», — пишет Елена Третьякова в журнале «Художественный музей».

Выставка откроется в 17.00 по адресу пер. Нахановича, 3, стоимость билета: 50 — 100 рублей. Художница будет лично представлять свой проект.

Фото: Томский областной художественный музей

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